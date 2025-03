Non si tratterà di “spese per consulenze con esperti convocati addirittura dal Portogallo”, come eccepiva Molly Chiusolo nel tentativo di rintuzzare il contenuto dei manifesti fatti affiggere dalle opposizioni, ma se le somme sborsate per elaborare il vecchio Puc vigente dal 2012 l’assessora all’Urbanistica le riteneva spropositate, ora deve prendere atto che le spese per gli incarichi del nuovo piano non sono a norma.

E’ quanto afferma l’Autorità nazionale anticorruzione in una nota recapitata in questi giorni a palazzo Mosti.

Il Comune di Benevento, per servizi di pianificazione urbanistica finalizzata alla redazione del nuovo Puc ha effettuato otto affidamenti diretti ed una procedura negoziata senza bando di importo pari ad euro 111.244,53 per il valore complessivo degli importi a base d’asta pari ad euro 276.438,46.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia