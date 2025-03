Il ritorno di Gaetano Auteri non permette al Benevento di interrompere il digiuno di vittorie né di riconciliarsi con la propria tifoseria. Col Crotone finisce 1-1, risultato che complica ulteriormente la posizione della Strega, che vede compromessa la corsa al terzo posto – vista la concomitante vittoria del Monopoli – che complica le cose anche in chiave quarta piazza, anche perché i pitagorici che inseguono a una lunghezza di distanza dovranno giocare una gara in più.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia