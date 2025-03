Ucraina: Lavrov, ‘Trump non disposto a garanzie sicurezza sotto Zelensky’

Mosca, 12 mar. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non vuole fornire garanzie di sicurezza americane all’Ucraina guidata da Vladymyr Zelensky. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ai blogger statunitensi Mario Nawfal, Larry Johnson e Andrew Napolitano in un’intervista, ricordando le osservazioni di Trump secondo cui i paesi che soddisfano il requisito di contribuire con una quota del pil al bilancio della Nato riceveranno garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti. “Ma non vuole fornire queste garanzie di sicurezza all’Ucraina sotto Zelensky. Ha una sua visione della situazione che presenta senza mezzi termini di tanto in tanto, ovvero che questa guerra non avrebbe mai dovuto iniziare”, ha osservato Lavrov.