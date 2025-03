Hanno preso il via a Sant’Agata de’ Goti i lavori di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di via Panoramica. “Questa Amministrazione – ha commentato al riguardo il Sindaco Riccio – ha cercato sin dall’inizio del suo mandato di arrivare alla soluzione di un problema, non solo funzionale, ma anche ambientale. L’asilo nido che consegneremo alla città, entro fine anno, sarà una risposta alle esigenze delle tante famiglie che sono costrette a portare fuori i propri figli per poter lavorare. Vogliamo offrire possibilità, alternative educative ai bambini e assicurargliele nella loro città. Nel contempo volevamo fortemente riqualificare un sito che offre ai tanti cittadini che lo frequentano ed ai numerosi turisti che lo affollano lo scorcio di un centro storico incantevole. Abbiamo inseguito questo risultato ed è arrivato. E questa è certamente stata una scelta politica di sensibilità segno della presenza di una classe amministrativa attenta al proprio paese. Niente accade senza l’impegno e la determinazione e noi l’abbiamo dimostrato in questi anni di trasformazione di un tessuto sociale offrendo contenuti alla nostra azione e non proclami. Questa amministrazione è impegnata ed attenta alla sostanza delle cose e non alla demagogia di cui il paese è stanco”.

