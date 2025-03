Previsioni Excelsior Unioncamere Ministero del Lavoro per 1.570 assunzioni nel mese di marzo 2025 con un incremento rispetto al mese marzo 2024 quando erano state 1.430; invece invarianza rispetto l’anno precedente rispetto il numero assunzioni nel trimestre marzo, aprile, maggio con previsione per 4.470 immissioni. Mercato del lavoro stabile ma con tante contraddizioni irrisolte sia per il beneventano, che per la Campania e l’intero Paese, dove resiste il paradosso di tanti disoccupati e inattivi e nel contempo le difficoltà per poco meno di una posizione di lavoro su due di trovare candidati con competenze adeguate o attitudini rispondenti (previsione che nel beneventano riguarda il 45 per cento delle posizioni lavorative).

