Mo: Israele libera 5 prigionieri libanesi e accetta colloqui con Beirut

Tel Aviv, 12 mar. (Adnkronos) – Israele ha rilasciato cinque prigionieri libanesi mentre l’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato intende tenere colloqui diplomatici con il Libano su diverse questioni controverse, tra cui il conteso confine terrestre.

Come gesto di buona volontà nei confronti del neoeletto presidente libanese Joseph Aoun e in coordinamento con gli Stati Uniti, Israele ha accettato di rilasciare i cinque detenuti libanesi. L’annuncio è stato fatto dopo che i rappresentanti di Israele, Stati Uniti, Francia e Libano si sono incontrati ieri nella città libanese di Naqoura.

È stato concordato che saranno istituiti tre gruppi di lavoro congiunti per “stabilizzare l’area” e concentrarsi su cinque punti strategici libanesi sotto il controllo israeliano, questioni controverse tra cui la Linea Blu e i detenuti libanesi sotto custodia israeliana, ha affermato l’ufficio di Netanyahu.