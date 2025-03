Un colpo di fortuna da 100mila euro. Nella giornata di ieri la dea bendata è passata da Tabacchi fratelli Collarile, in piazza San Modesto, dove un cliente si è assicurato un gruzzoletto consistente, giocando a ‘Il Tris Vincente’. Si tratta di un gratta e vinci da due euro che mette in palio come premio massimo proprio 100mila euro. Meglio di così, dunque, non poteva proprio andare al fortunatissimo avventore: basti pensare che per questo tipo di gioco la probabilità di vincita massima è di una ogni 10,8 milioni di biglietti venduti. Una giornata da ricordare anche per i titolari dell’attività, in particolare per Vincenzo che ha consegnato nelle mani del vincitore il tagliando fortunato.