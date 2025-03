L’uomo delle missioni impossibili ci riprova. Il cammino si è fatto sicuramente più complicato rispetto a un mese fa, quando fu costretto a farsi da parte per decisione della società, ma se Gaetano Auteri è tornato sulla panchina del Benevento lo ha fatto con un obiettivo ben preciso: completare quel lavoro bruscamente interrotto, nonostante un primo posto ancora ampiamente a portata di mano. Per riuscirci resta un’unica possibilità, vale a dire l’accesso alla categoria superiore dalla porta di sevizio. Lì dove il tecnico siracusano proverà a spingere la sua Strega. Prima, però, deve rimettere in ordine le cose per evitare il disfacimento. In attesa dei riscontri del campo, un risultato lo ha già ottenuto, perché il suo ritorno è stato terapeutico per la piazza: ha calmato la tifoseria e ha avuto una funzione detox anche per la società, sull’orlo di una crisi di panico.

