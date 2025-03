“Dalla presentazione della nuova Stazione Eav di Benevento Appia, avvenuta stamattina (ieri per chi legge, ndr) e alla quale hanno partecipato i sindaci di Cervinara, Montesarchio e San Martino Valle Caudina in rappresentanza di tutti i primi cittadini della Città Caudina, sono emerse molte novità”. Così in una nota l’Unione dei Comuni della Valle Caudina rispetto alle non certe liete nuove venute dal versante della linea ferrata Benevento-Napoli, così come emerse a margine della inaugurazione della Stazione Benevento Appia.

