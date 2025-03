Ucraina: anchorman russo attacca Picierno, da Calenda a Zingaretti solidarietà dai colleghi

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “‘La sua bocca puzza di tirannia, bestia schifosa, vergogna della razza umana’. Il propagandista del Cremlino Vladimir Soloviev attacca e insulta Pina Picierno in tv su Rossija 1, dopo che è saltato il suo intervento in Rai. La minaccia putiniana all’Italia, spiegata in un video”. A scriverlo sui social è il giornalista e autore Tv Marco Fattorini, in un post rilanciato dalla stessa vice presidente del Parlamento Ue che ieri aveva chiesto spiegazioni alla Rai e alla commissione di Vigilanza sull’ospitata, poi saltata, dello stesso Soloviev a ‘Lo stato delle cose’ su Raitre.

“Solidarietà piena alla collega Pina Picierno contro gli ennesimi vergognosi attacchi che arrivano dalla Russia. Una sequela di insulti gravi, volgari e inaccettabili che non scalfiranno in tutti noi la determinazione di continuare a dire la verità”, ha scritto sui social il capo delegazione Pd al Parlamento Ue Nicola Zingaretti. “Feccia russa. Solidarietà a Pina Picierno”, ha fatto eco su Twitter Carlo Calenda.

Al fianco della Picierno, sempre via social, anche il senatore del Pd Filippo Sensi (“sono solo medaglie gli insulti dei putinisti e della loro orrenda propaganda”); il senatore di Iv Ivan Scalfarotto (“la mia solidarietà e gratitudine a Pina Picierno, instancabilmente a presidio della nostra libertà e della nostra democrazia”); la deputata del Pd Lia Quartapelle (“solidarietà a Pina Picierno, che sa come reagire agli striscianti tentativi di influenza del Cremlino”) e anche il virologo Roberto Burioni (“Coraggiosa, tenace, una grandissima donna. Meriterebbe maggiore spazio in quello sfortunato partito”).