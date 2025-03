Un passo in avanti per colmare le carenze negli ambulatori per quanto attiene la Neurologia. Positivo ma non tale da risolvere i problemi legati al cronico sottodimensionamento dell’organico dei medici specialisti in questa branca.

L’Asl aveva infatti pubblicato un avviso finalizzato al conferimento di incarichi in diversi Distretti sanitari della provincia sannita. E ora è arrivato il via libera per queste attività ambulatoriali.

