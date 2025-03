Migranti: Cucchi (Avs), ‘sulla Diciotti Cassazione chiara, Salvini non scarichi responsabilità’

Roma, 11 mar (Adnkronos) – “Anni e anni passati a ripetere sempre lo stesso concetto, e poi? Basta una sentenza per rinnegare tutto. Ma quello che ha stabilito la Cassazione sul caso Diciotti rimane: bisogna risarcire i migranti intrappolati a bordo. Il vicepremier Salvini negli ultimi giorni ha fatto la solita becera propaganda sostenendo che saranno i contribuenti a pagare per le sue malefatte. Non è così, c’è una cosa che si chiama danno erariale. E tocca le sue tasche, non le nostre. Non c’è propaganda che tenga”. Lo dice sui social la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi.