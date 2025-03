Dopo i rilievi arrivati dall’esterno dell’aula, il pressing sulle opere pubbliche già partite o in programma sale anche in Consiglio.

Sulle nostre pagine abbiamo parlato della ripartenza dei lavori per la pista ciclopedonale che attraverserà il centro urbano, come anche del progetto esecutivo approvato dalla giunta per il rifacimento dei lavori in centro e nelle contrade. Le operazioni di posa del nuovo asfalto – coperte da un mutuo di 1,5 milioni – partiranno dopo la realizzazione della pista e, come spiegato dal capogruppo di maggioranza Angelo Centrella, saranno anticipate anche dal ripristino di tratti di condotta idrica.

