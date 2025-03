“Con decreto dirigenziale 63 del 27 Febbraio 2025 la Giunta regionale sostenuta dal Partito Democratico ha disposto ulteriore assegnazione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2023, numero 213 – Annualità 2025, per euro 5,2 milioni, per l’abbattimento e ricostruzione degli alloggi popolari di via Fossa Rena ad Airola. Tali risorse si aggiungono ai 6,6 milioni già stanziati del Governo regionale in precedenza al fine di completare l’opera che allo stato è dotata di progettazione esecutiva ed è in attesa di affidamento dei lavori”. Lo fa presente in una nota stampa Diego Ruggiero, Coordinatore del Circolo Pd “Aldo Moro” di Airola.

