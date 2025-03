Aveva lasciato, o meglio era stato cacciato, con il Benevento a due punti dal primo posto. Trentatré giorni dopo Gaetano Auteri torna in panchina e ritrova la sua squadra inabissata, con quei due punti dalla vetta che nel frattempo sono diventati 14 e soprattutto con un quarto posto messo a rischio dall’assalto del Crotone, prossimo avversario nel turno infrasettimanale in programma domani sera al ‘Vigorito’. Sfida che segnerà il terzo ritorno di Gaetano Auteri sulla panchina giallorossa. Questo perché la società non ha più voluto attendere e in mancanza di riscontri positivi concreti ha deciso di dare il benservito a Michele Pazienza, chiamato poco più di un mese fa alla guida della Strega, perché il suo predecessore non era riuscito a spiegare l’inversione di tendenza della sua squadra.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia