Il Sannio è primo per incidenza imprese femminili.

Sono ben 9.993, pari alla percentuale del 29,6% del totale, le aziende rosa sul nostro territorio. Sono 914 le artigiane, pari al 21,5% del totale della stessa tipologia, che vale la settima posizione in Italia.

Dati che emergono dal report Confartigianato basato su dai Unioncamere Infocamere per l’incidenza aziende artigiane e in generale femminili nei comprensori territoriali italiani, che conferma il primato sannita quanto a tasso di incidenza.

