E’ un pareggio che prolunga l’agonia e che non aiuta a venir fuori dalla crisi, anzi probabilmente l’aggrava, ma nonostante tutto Michele Pazienza non perde la speranza, evidentemente perché ha visto dei passi in avanti da parte della sua squadra nel match con la Casertana: “Abbiamo fatto una buona prestazione – ha dichiarato il tecnico giallorosso in conferenza stampa – ma purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla nel momento propizio per poi sfruttare gli spazi in campo aperto in cui far valere le nostre qualità. Purtroppo siamo andati in svantaggio, ma i ragazzi hanno avuto una buona reazione e trova subito il pari; nel secondo tempo non siamo riusciti a trovare gli spazi. Questa situazione pesa sulla testa di tutti, andiamo via da qui con rabbia e rammarico, ma dobbiamo metterci ancora più voglia per venirne fuori”.

