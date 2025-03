Nunziante 5,5: Pasticcia il primo cross della sua partita, regalando un angolo alla Casertana senza pressioni. Vano lo spiazza dal dischetto, portando avanti i suoi. La squadra di Pavanel non lo impegna mai davvero ma non mostra sicurezza, anche in uscita

Berra 5: Si lascia ingannare da Egharevba, lasciando lì il piede al momento del contatto: quanto basta per il rigore del vantaggio. Si arrende a metà ripresa, partita poco lucida (68’ Oukhadda 5,5: Una sola incursione, respinta da Zanellati. Disarmato)

