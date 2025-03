Dopo il fine settimana in cui la Lega del Sannio ha attivato cinque gazebo per raccogliere adesioni per la pace fiscale e quella in Ucraina (Benevento, Amorosi, Calvi, Pietrelcina e San Giorgio del Sannio oggi presso la sede del partito alla via Napoli n. 84 di Benevento) i soci militanti del Sannio e dell’Irpinia saranno chiamati al voto per eleggere i 15 delegati della Campania che parteciperanno al congresso nazionale in calendario il 5 e 6 aprile. L’assemblea sarà presieduta dal capogruppo alla Regione On. Severino Nappi; i candidati del Sannio sono Lucio Mucciacciaro, consigliere comunale in carica di Fragneto l’Abate già sindaco e consigliere provinciale, e Silvio Falato, presidente del consiglio comunale di Guardia Sanframondi. I gazebo della Lega sulla pace fiscale sono finalizzati alla rottamazione delle cartelle esattoriali per i cittadini in difficoltà, attraverso la restituzione dell’importo dovuto in 120 rate, mentre sulla pace in Ucraina la sottoscrizione è finalizzata a porre fine al martirio della popolazione civile. “Siamo più che soddisfatti dei risultati conseguiti e dell’attenzione che i cittadini hanno riservato a temi di pregnante attualità – commenta il segretario provinciale Luigi Bocchino -. Nel giorno della festa della donna la proposta di modifica al codice penale con il delitto di “femminicidio” segna l’attenzione massima per cercare di scongiurare ulteriori episodi di violenza, discriminazione e di odio nei confronti delle donne”. Quindi, il responsabile della Lega sannita si sofferma su questioni prettamente amministrative.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia