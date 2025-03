La giunta comunale di Ceppaloni ha fissato i paletti per la gestione del cimitero di Beltiglio.

Il Comune infatti, dopo il pensionamento del custode, ha deciso di rivolgersi ai privati per l’affidamento del servizio. I tecnici di piazza Rossi hanno quindi ricevuto le direttive ai fini dell’elaborazione del bando: l’affidamento dovrà riguardare le operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni), servizi di custodia, servizio di pulizia e manutenzione del verde, manutenzione ordinaria; la durata dell’incarico sarà di tre anni, per un valore complessivo di 48.900 euro. E toccherà sempre al settore tecnico predisporre un altro avviso relativo agli spazi pubblicitari da installare sul territorio.

