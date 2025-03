Un pareggio, l’ennesimo, che non allevia il dolore e che non riaccende nemmeno la fiammella della speranza, oltre ovviamente a non cancellare la profonda crisi in cui è piombato da due mesi. Il Benevento continua la dieta di punti e i tempi di vacche magre, torna anche dal derby con la Casertana con un 1-1 che serve a poco, se non a confermare il torpore che avvolge un gruppo in evidente regressione. E che complica ulteriormente la classifica, visto che il terzo posto occupato dal Monopoli si allontana e che il Crotone si avvicina: ora i pitagorici hanno un ritardo di un punto, ma hanno anche una gara in più da giocare, con lo scontro diretto di mercoledì al ‘Vigorito’ all’orizzonte. Impegno ravvicinato che potrebbe salvare la panchina di Pazienza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia