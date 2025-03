Nel calcio non vale il detto secondo cui il mal comune è mezzo gaudio. Il Benevento farebbe bene a prenderne atto, affrontando il derby con la Casertana con l’intento di ignorare le urgenze altrui e preoccuparsi esclusivamente delle proprie, se vuole dare un senso a questo finale di stagione che sta scivolando lungo un piano inclinato del quale non si vede la fine e pure se vuole evitare di andare incontro a un nuovo ribaltone tecnico. Sì, perché il faccia a faccia di questa sera al ‘Pinto’ (fischio d’inizio alle 19.30) diventa cruciale per il destino della Strega e, di conseguenza, anche per quello di Michele Pazienza.

