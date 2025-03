Ucraina-Russia, Musk: “Kiev crolla se spengo Starlink”

(Adnkronos) – “Se spengo Starlink, l’Ucraina crolla”. Elon Musk è allineato con Donald Trump e invoca lo stop immediato della guerra tra Ucraina e Russia. Il magnate, pilastro dell’amministrazione del nuovo presidente americano, dall’inizio del conflitto ha messo a disposizione di Kiev il sistema satellitare Starlink. Gli Usa, negli ultimi giorni, hanno sospeso l’invio di aiuti militari all’Ucraina e hanno fermato la condivisione di informazioni di intelligence. Se Musk disattivasse Starlink, per le forze di Kiev sarebbe un disastro.

“Io – scrive il magnate su X – ho letteralmente sfidato Putin ad un combattimento uno contro uno sull’Ucraina. Il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Se lo spegnessi, l’intera linea del fronte crollerebbe”.

Musk individua anche un’altra soluzione: “Bisogna imporre sanzioni ai 10 principali oligarchi ucraini, specialmente quelli che vivono a Monaco, e tutto questo cesserà immediamente. Questa è la chiave”.

L’Ucraina usufruisce di migliaia di terminali Starlink. Una parte è fornita dalla Polonia, che ha sottoscritto un contratto con SpaceX, il colosso che gestisce Starlink. “Il servizio di Starlink per l’Ucraina, circa 50 milioni di dollari ogni anno, è pagato dal ministero polacco per la Digitalizzazione. Se SpaceX si dimostrasse un fornitore inaffidabile, dovremmo cercare altrove”, le parole di Radoslaw Sikorski, ministro degli Esteri di Varsavia.

Le parole di Mr X arrivano in un momento cruciale del conflitto. Le forze russe stanno riconquistando territori nella regione di Kursk, che l’Ucraina ha invaso dall’agosto 2024. L’obiettivo di Vladimir Putin sembra essere una spallata finale, che consenta a Mosca di presentarsi all’eventuale tavolo delle trattative con un quadro estremamente favorevole. in settimana: nella sua visione, tutto ciò che è stato conquistato non verrà riconsegnato a Kiev.

L’obiettivo di Musk, così come quello di Trump, è lo stop immediato alla guerra: “Mi disgustano anni di massacro in uno stallo che terminerà inevitabilmente con la sconfitta dell’Ucraina. Chiunque abbia realmente a cuore la situazione e chiunque comprenda quello che sta succedendo – aggiunge – vuole che il tritacarne si fermi. Pace ora”.