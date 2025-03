Il 22 febbraio abbiamo parlato delle operazioni di verifica lungo il viale Spinelli, a San Giorgio del Sannio, utili per capire se i tempi per il rifacimento del manto fossero maturi. Era inderogabile, lo ricordiamo, un periodo di assestamento dopo i lavori di ammodernamento delle fogne. In seguito al monitoraggio, l’ultima settimana di febbraio sembrava finalmente giunto il momento delle operazioni, dopo oltre due mesi di grossi disagi per gli utenti. Misura abbondantemente colma per il gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’, che ieri è tornato a invocare risposte sul ritorno alla normalità lungo il viale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia