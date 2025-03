Panico ieri mattina nel Rione Ferrovia. In un condominio lungo viale Principe di Napoli una donna 87enne si è posizionata in modo pericoloso apparendo ormai in procinto di cadere nel vuoto da un balcone. Hanno notato quanto stava accadendo dei passanti e degli esercenti e in particolare un tassista che ha attirato l’attenzione della donna invitandola a desistere da una condotta orientata verosimilmente ad un gesto estremo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia