Rapina, lesioni e minaccia aggravata. Sono queste le accuse che hanno portato alla condanna ad anni tre in capo ad un trentunenne di Montesarchio. In tal senso ha disposto il Tribunale di Benevento a carico di R.D.M. così addolcendo la richiesta di condanna che era venuta dal Pubblico Ministero dottoressa Flavia Felaco che era nella misura di anni tre e mesi otto. In più, a carico del soggetto in questione, anche l’obbligo di risarcimento pari ad euro 1000 a pro di ciascuna delle parti civili.

