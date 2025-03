Si è tenuta presso la Sala della Protezione Civile di Cusano Mutri il tavolo di concertazione predisposto dall’ Associazione Salute & Territorio, il sodalizio apartitico e apolitico che annovera i soci fondatori di tutti i comuni della Valle Telesina, con cinque dei sei comuni dell’area del Titerno convocati per il depotenziamento del piano sanitario regionale. Le scelte regionali sanitarie hanno portato prima alla chiusura del plesso ospedaliero di Santa Maria delle Grazie anni fa e, ora, la demedicalizzazione del Presidio di Emergenza territoriale 118 del Psaut di Cerreto Sannita. Ingiustificata l’assenza del primo cittadino di San Lorenzo Maggiore Carlo Giuseppe Iannotti, le fasce tricolori di Cusano Mutri Pietro Crocco, Pietraroja Angelo Torrillo, Cerreto Sannita Giovanni Parente, Guardia Sanframondi Raffaele Di Lonardo e il Vice Sindaco Antonio Ruggieri per San Lorenzello hanno sottoscritto un documento congiunto da presentare al Direttore Generale dell’Asl di Benevento Gennaro Volpe per far ripristinare il medico a bordo dell’ ambulanza attraverso il previsto uso delle prestazioni aggiuntive.

