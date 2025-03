Il giorno della verità sarà giovedì prossimo, allorquando torneranno a sedere attorno al tavolo presidente e consiglieri provinciali. Nino Lombardi ha convocato non soltanto i capigruppo ma l’intero consiglio con all’ordine del giorno il Dup, il Bilancio di previsione, il Piano di coordinamento territoriale, oltre ad argomenti straordinari. Gli 11 componenti del consesso provinciale si ritroveranno, pertanto, faccia a faccia a distanza di due mesi dalla riunione seguita alla seduta che ufficializzò la perdita della maggioranza da parte del presidente. Sono seguite settimane di polemiche, i 6 consiglieri che in quell’occasione risultarono preponderati si sono sfaldati, non riuscendo a trovare unità di intenti, tranne che nella richiesta di azzeramento delle deleghe Ora, dopo il botta e risposta di ieri l’altro, condito da accuse di scaricabarile da parte del Pd e di FdI e Fi, Lombardi prova a smorzare i toni.

