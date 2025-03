Il Comune di Frasso Telesino, in collaborazione con il Rotary Club di Sant’Agata de’ Goti, ha patrocinato un’iniziativa molto importante per la salute dei cittadini. Oggi, dalle 9 alle 13, presso l’ex asilo nido (via Rotabile Frasso-Cautano), saranno disponibili gratuitamente: screening senologico (dottore Pasquale Zagarese, già primario della unità di senologia chirurgica AO San Pio), screening cardiologico (dottoressa Rosalia Lo Piccolo, cardiologa presso l’ospedale Cardarelli), screening dermatologico (dottoressa Antonia Galluccio, già responsabile dell’unità operativa di Dermatologia e Venereologia presso l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento), e un check-up generico (dottore Nicola Napolitano, medico di Medicina Generale).

