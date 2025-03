Sale la febbre da derby, una partita che può raccontare tanto della stagione giallorossa, consegnando al Benevento la sua dimensione dopo il terremoto della Serie C.

L’esclusione del Taranto, insieme alla penalizzazione del Messina, hanno riscritto la classifica del girone C con la squadra di Pazienza che si ritroverà ancor più lontana dalle posizioni che contano. Se alle spalle della Strega cambierà poco o nulla, con i 2 punti di vantaggio sul Potenza, davanti le novità più importanti riguardano le distanze dall’Audace Cerignola che salgono a 14 e quelle nei confronti dell’Avellino, in grado di lasciare 9 punti tra sé e i giallorossi.

