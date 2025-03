Quattro anni e quattro mesi. È questa la misura della condanna che è stata disposta in capo ad un uomo di Bucciano, ad esito di rito abbreviato, dal giudice della udienza preliminare del Tribunale di Benevento dottore Pietro Vinetti.

Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni della ex coniuge le ipotesi gravanti sul soggetto in questione in capo al quale è stato anche previsto il regime della libertà vigilata per un periodo di 18 mesi da scontarsi presso una apposita struttura. In più il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

