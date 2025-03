Dal punto di vista organizzativo, il primo venerdì degli ambulanti al rione Ferrovia è risultato soddisfacente, mentre l’aspetto commerciale resta da verificare.

Era il primo giorno di mercato in via Adua, ivi delocalizzato da via Delcogliano laddove i commercianti continueranno ad operare nelle giornate di mercoledì, ma si è registrato già un fattore positivo: i cittadini della zona ci hanno accolto benissimo, hanno apprezzato la nostra presenza, dicono gli ambulanti. Era ora, hanno affermato alcuni, che nella zona si istituisse il mercato almeno per una giornata. Gli ambulanti hanno pure gradito la visita del sindaco e dell’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone.

