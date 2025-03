Mattarella: ‘potenze nucleari soprattuto in Consiglio sicurezza Onu rispettino obblighi’

Hiroshima, 8 mar. (Adnkronos) – “Occorre ribadire con determinazione inequivocabile che una guerra nucleare non può essere vinta da alcuno e non deve mai essere combattuta. Le potenze nucleari, soprattutto quelle che siedono quali membri permanenti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non possono esimersi da rispettare gli obblighi che hanno concorso a definire”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l’Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.

“Il dialogo strategico -ha aggiunto il Capo dello Stato- ha fin qui evitato un nuovo olocausto nucleare, occorre impedire che la logica dello scontro porti ad imboccare sentieri forieri soltanto di indicibili sofferenze, lutti, distruzione. Le minacce si vanno moltiplicando con lo sviluppo di arsenali, la cui unica giustificazione appare quella dell’aggressione e della dominazione e non della difesa”.