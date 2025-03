Mattarella: ‘mai più Hiroshima’

Hiroshima, 8 mar. (Adnkronos) – “L’impegno della vostra Associazione per la pace e contro la proliferazione delle armi nucleari, ha sempre espresso un appello accorato per il futuro: che nessun altro popolo, che nessun altro Paese debba mai affrontare una tragedia simile. Mai più!”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l’Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.

“Grazie, cari Hibakusha, per aver sottolineato che l’orrore da voi vissuto -ha ripetuto il Capo dello Stato- deve rimanere unico, tragico, spartiacque nella storia. Una cesura irreversibile nel percorso dell’umanità, affinché non sia più varcata la soglia dell’annientamento nucleare”.