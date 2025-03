A pochi mesi dalla perdita dell’autonomia dello storico Istituto Scolastico ‘Abele De Blasio’, oggi ‘Andrea Mazzarella’, che prevede la sede principale in Cerreto Sannita, il gruppo di opposizione consiliare di Guardia Sanframondi, Guardia sei tu, denuncia un’altra grave perdita: quella di un finanziamento di € 1.475.000, ottenuto dalla precedente Amministrazione Panza, per adeguare sismicamente ed energeticamente l’edificio scolastico in Piazza Campopiano. Un progetto che avrebbe reso la struttura scolastica maggiormente sicura per i giovani studenti.

