Peseranno e molto le due caselle vuote per addio volontario al polo ospedaliero pubblico di Benevento. Si tratta di due medici anestesisti assunti lo scorso anno ed entrati entrambi in servizio lo scorso autunno: un netto depotenziamento per un reparto che aveva decisamente recuperato consistenza numerica per accelerare con attività di vitale importanza per un ospedale, quale il necessario supporto per gli interventi chirurgici e dunque il recupero liste attesa per quelli programmati.

