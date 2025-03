Un mutuo con la Cassa depositi e prestiti acceso a giugno dell’anno scorso, dal valore di 1,5 milioni di euro, da ripagare in venti anni. E’ la strada scelta dall’amministrazione comunale di Calvi per garantire la copertura finanziaria ai lavori di rifacimento della rete stradale. Prima del via libera alla Cdp i tecnici di piazza Roma avevano già compiuto un primo passo verso la progettazione: l’obiettivo è il rifacimento e la manutenzione di strade rurali e urbane. Ora, un nuovo passo verso il cantiere: la giunta Rocco ha approvato il progetto esecutivo dei lavori.

