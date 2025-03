Migranti: Parrini (Pd), ‘Salvini non sfugga da sue responsabilità, Meloni rispetti Costituzione’

Roma, 7 mar (Adnkronos) – “È da leggere l”ordinanza n. 5992 depositata ieri dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile. La restrizione della libertà personale avvenuta per giorni nell’agosto 2018 ai danni di 190 migranti che si trovavano a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, per quanto possa non portare a una condanna penale, senz’altro rappresenta un illecito civile, avvenuto per colpa principalmente dell’allora ministro degli interni e vicepremier Matteo Salvini, urlatore ai quattro venti dello slogan dei “porti chiusi”, portato avanti a spese dei diritti umani”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.

“È per colpa delle scelte arbitrarie e disumane di Salvini che lo Stato deve pagare dei risarcimenti alle persone che hanno subito un danno. Eviti quindi Salvini, per il bene suo e nostro, di fare commenti-boomerang. E non sfugga alle sue responsabilità -prosegue Parrini-. E la Presidente del Consiglio impari a non calpestare una regola basilare della democrazia costituzionale: quella secondo la quale il potere esecutivo deve rispettare le sentenze del potere giudiziario, non attaccarle. Se non lo fa, commette un’indecenza”.