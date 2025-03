Roma, 7 mar (Adnkronos) – “A chi continua a chiedermi come posso esser certo che l’articolo 25 sia stato scritto su misura per Musk la risposta è semplice. Perché lo ha ammesso lui stesso, condividendo questo tweet. Avanti a testa alta per difendere interesse nazionale e dignità del Parlamento. Ddlspazio”. Lo scrive sui social il deputato del Pd Andrea Casu rilanciando un tweet di Elon Musk.