Sudcorea: aereo militare sgancia 8 bombe per errore, civili feriti

Seul, 6 mar. (Adnkronos/Afp) – L’aeronautica militare sudcoreana ha reso noto che un suo aereo da combattimento ha sganciato accidentalmente otto bombe nel posto sbagliato durante un’esercitazione, provocando feriti tra i civili. “Otto bombe multiuso MK-82 sono state sganciate in modo anomalo da un aereo KF-16 dell’Aeronautica Militare, cadendo al di fuori del poligono di tiro designato”, ha affermato l’Aeronautica Militare.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 ora locale a Pocheon, circa 25 chilometri a sud del confine pesantemente fortificato con il Nord dotato di armi nucleari. “Siamo profondamente dispiaciuti per il rilascio involontario delle bombe, che ha causato vittime civili, e auguriamo ai feriti una pronta guarigione”, ha affermato l’Aeronautica Militare in una nota.