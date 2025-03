Nella sostanza nessun grave conseguenza per le persone coinvolte che non hanno dovuto neppure fare ricorso al trasferimento ospedaliero. Danni alquanto rilevanti, invece, per le vetture. Incidente stradale ieri mattina nel pieno centro di Montesarchio con tre automobili che hanno riportato conseguenze abbastanza importanti – due di esse, in particolare, molto interessate nella parte anteriore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia