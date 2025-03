Difesa: Ricci (Pd), ‘contrari a piano von der Leyen, per l’Ue è il momento di fare sul serio’

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Sul tema del piano europeo di riarmo è grave che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia parlato e non si sia confrontata con il Parlamento italiano”. Lo ha detto l’europarlamentare Pd Matteo Ricci a Coffee break, su La7.

“Nel contempo, in Europa va preso atto che – con l’arrivo di Trump alla Casa Bianca, con la diretta mondiale durante la quale il Presidente Usa ha bullizzato il leader ucraino – il tempo è finito, è ora che l’Unione faccia sul serio e si comporti da soggetto politico unitario. Il che non sta accadendo, lo vediamo dalle iniziative in atto, condotte da singoli leader, come sta facendo Macron. Invece l’Europa dovrebbe avere un’unica politica estera e un’unica difesa”, ha spiegato Matteo Ricci.

“Siamo pertanto contrari al piano proposto da Ursula von der Leyen, proprio perché non rappresenterebbe la costituzione di un esercito unico europeo, ma il tentativo di rafforzamento dei singoli eserciti nazionali, che rimarrebbero fragili e inconsistenti sullo scenario internazionale, peraltro al costo di ridurre la spesa per il sociale”, ha aggiunto.