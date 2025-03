Avanti per la propria strada, nonostante la crisi.

I risultati negativi dell’ultimo periodo non hanno influenzato il progetto del Benevento, ancorato sui giovani cresciuti nella propria cantera. A confermare il percorso intrapreso dalla Strega sono i numeri sul minutaggio degli under, dove la società di via Santa Colomba porta a casa un altro primato. Nel quarto slot di questo campionato, che considera le gare dalla 22a alla 28a giornata, il Benevento vanta il secondo posto nella classifica relativa al minutaggio dei giovani nel girone C.

