I problemi si moltiplicano per Michele Pazienza. Come se non bastasse la profonda crisi in cui è piombato il suo Benevento, a complicare ulteriormente il lavoro del tecnico giallorosso ci si mette anche la situazione legate ai possibili indisponibili per il derby con la Casertana.

L’allenatore di San Severo rischia di giocarsi una partita determinante, anche per il suo futuro, dovendo fare i conti con una lista di assenti piuttosto corposa. Come previsto, degli elementi costretti a saltare l’ultima gara casalinga con il Sorrento, nessuno per il momento ha ripreso a lavorare con il gruppo. Agazzi e Nardi si sono limitati a svolgere terapie, mentre hanno ripreso a correre sul campo Pinato, Meccariello e Ferrara, effettuando però solo lavoro differenziato, senza mai toccare il pallone. Segno evidente di come la loro condizione sia ancora precaria e che un recupero in tempo utile per il derby con la Casertana è da considerare quantomeno improbabile.

