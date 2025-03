Sant’Agata de’ Goti protagonista di un episodio di ‘Un posto al sole’, : ieri le riprese

Ciao, si gira. Sant’Agata de’ Goti, nella giornata di Carnevale, ha fatto da set alle riprese di un nuovo episodio della celebre soap “Un Posto al Sole”. La “Perla del Sannio” ha accolto, infatti, il cast e la troupe della produzione che è tornata a scegliere quale location alcuni dei contesti del Centro storico. Le riprese si sono svolte sia in piazza Trieste sia nello spazio antistante il Duomo attirando, come comprensibile, l’attenzione e la curiosità dei locali che non hanno mancato di farsi immortalare in selfie con alcuni degli attori.

