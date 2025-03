Mandate al macero le possibilità di riprendersi il comando della classifica, così come pure il secondo posto, il Benevento è già entrato nell’ottica di chi deve provare a ottenere il miglior piazzamento possibile, se non altro per garantirsi l’accesso alla fase nazionale, evitando così tutto il cammino tortuoso della fase a gironi. Un eventuale terzo posto darebbe alla Strega la possibilità di guadagnarsi un posto tra le teste di serie. O almeno dovrebbe, perché le (ormai scontate) esclusioni di Turris e Taranto, oltre ad avere pesanti ripercussioni sulla graduatoria, rischiano di stravolgere anche i play off.

