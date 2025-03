Via libera e approvazione con apposito atto determina dirigenziale del Settore Lavori Pubblici al Progetto Esecutivo degli “Interventi di sicurezza sismica del campanile della Chiesa di Santa Sofia”, opera rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’importo complessivo di 770mila euro, di cui 520mila euro per le lavorazioni e altre somme per rispondere a oneri di sicurezza e fiscali.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza sismica mediante interventi strutturali, finalizzati a ripristinare e migliorare la risposta sismica della struttura portante.

