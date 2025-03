La piazza coperta resta interdetta al pubblico. Almeno per ora. Per l’assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello, la proposta del consigliere Vizzi Sguera non è attuabile.

“Innanzitutto, la piazza dell’immobile antistante il Duomo non è ancora pronta, occorrerebbero somme corpose per renderla agibile, fondi dei quali il Comune non dispone, ma anche perché noi abbiamo un progetto complessivo da porre a bando per il project financing”.

Come noto, una decina di giorni fa, la Giunta ha approvato la variante al progetto di riqualificazione e valorizzazione di piazza Duomo, attraverso la riconversione di uno spazio urbano incompiuto e inutilizzato, da destinare a spazio di aggregazione sociale e culturale. Il progetto di fattibilità tecnico ed economico redatto dalla società Offtec srl è, ormai realtà, confortato anche del parere espresso dalla Soprintendenza.

