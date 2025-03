L’Asia di oggi è profondamente diversa da quella di qualche anno fa. Un tempo in difficoltà economica e con un servizio inefficiente, l’azienda si trovava in una situazione di default, senza una visione strategica e con contratti di lavoro precari.

Grazie alla guida dell’amministratore unico Donato Madaro e di un team altamente qualificato, Asia Benevento Spa è diventata un modello di riferimento per il Centro-Sud Italia nella gestione dei servizi ambientali.

Un aspetto rimarcato soprattutto dal sindaco di Benevento nel corso della presentazione del primo bilancio sociale, avvenuta ieri mattina, presso la sala conferenze del rettorato dell’Università degli Studi del Sannio. Un report sulle azioni svolte, le progettualità realizzate, le partnership avviate, i traguardi raggiunti e gli obiettivi aziendali verso un futuro sempre più sostenibile della realtà territoriale.

