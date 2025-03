Più volte alla nostra attenzione, la problematica velocità lungo via Lavatoio è tornata di attualità dopo il sinistro che, nelle serate scorse, ha visto coinvolto un quarantatreenne del luogo. Che, per buona sorte, ha finito per riportare ferite molto blande che non hanno preteso ospedalizzazione fatto salvo, sul momento, un necessario passaggio in Pronto Soccorso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia